Запасным боксером на финал WBSS, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев, стал экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис.

Об этом сообщают организаторы в Instagram.

Так, латвиец может заменить одного из боксеров перед боем в случае непредвиденных обстоятельств. 

Фото: instagram.com/wbsuperseries

Напомним, Усик победил именно Бриедиса в полуфинале WBSS. В карьере Бриедиса это первое поражение. До этого в 23 боях он ни разу не потерпел неудачи.

Финальный бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

Победитель поединка получит пояс The Ring, чемпионские титулы по версиям WBC, WBO, WBA, IBF, а также специальный кубок Мохаммеда Али. 

Ранее "Страна" сообщала, что Усик показал новую прическу перед боем с Гассиевым.

Также финал WBSS Усик vs Гассиев. Российский боксер заявил, что будет готов ко всему, но посмотрит как пройдет первый раунд.

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