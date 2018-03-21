Финал WBSS Усик - Гассиев. Бриедис будет запасным боксером
Запасным боксером на финал WBSS, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев, стал экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис.
Об этом сообщают организаторы в Instagram.
Так, латвиец может заменить одного из боксеров перед боем в случае непредвиденных обстоятельств.
Фото: instagram.com/wbsuperseries
Напомним, Усик победил именно Бриедиса в полуфинале WBSS. В карьере Бриедиса это первое поражение. До этого в 23 боях он ни разу не потерпел неудачи.
Финальный бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.
Победитель поединка получит пояс The Ring, чемпионские титулы по версиям WBC, WBO, WBA, IBF, а также специальный кубок Мохаммеда Али.
Ранее "Страна" сообщала, что Усик показал новую прическу перед боем с Гассиевым.
Также финал WBSS Усик vs Гассиев. Российский боксер заявил, что будет готов ко всему, но посмотрит как пройдет первый раунд.