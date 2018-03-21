Киевский метрополитен приглашает киевлян заняться спортом в своем тренажерном зале. Об этом говорится в сообщении на сайте метрополитена.

Уточняется, что в спортзале столичной подземки жители столицы смогут позаниматься на силовых тренажерах и попробовать свои силы в боксе и настольном теннисе.

Фото: metro.kiev.ua

К слолву, занятия по боксу проводит мастер спорта международного класса Циронян Сурен Мушегович (понедельник, среда и пятница с 09:00 до 21:00).

Сам спорткомплекс находится на станции "Дарница", по ул. Топоровской, 40а. Зал работает ежедневно с 07:00 - 22:00.

Стоимость посещения одного занятия для сотрудников подземки составляет всего 5 грн. Или 30 грн за месячный абонемент. Остальным жителям столицы абонемент на месяц обойдется в скромные 180 грн, а разовое посещение в 23 гривны.

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