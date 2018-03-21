Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины введет понятие "голубая линия" для ограничения высотности при застройке территорий, сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в соцсети Facebook.

"В Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территорий. Сейчас мы это меняем, обновляя важную градостроительную ГСН (государственная строительная норма – Прим. Ред.) по планированию и застройке территорий. В частности, вводим понятие "голубой линии", которое будет регулировать ограничение застройки по высоте в населенных пунктах", - пояснил Парцхаладзе.

По его словам, новая ГСН поможет урегулировать вопрос высотности застройки и гармонизовать городское пространство. Он отметил, что в существующих нормах предусмотрены только "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций и упорядочения улиц.

По словам замминистра, Минрегион введет новое понятие в ГСН "Планирование и застройка территорий", разработанной взамен ГСН 360-92 "Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений".

"Она (ГСН - Прим. Ред.) уже согласована и получил все одобрения", - отметил Парцхаладзе.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

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