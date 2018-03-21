Шевченковский райсуд Киева избрал для 32-летнего уроженца Узбекистана меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Он подозревается в покушении на умышленное убийство и разбойничье нападение на 53-летнюю киевлянку.

С соответствующим ходатайством обратилась Киевская местная прокуратура №5, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

18 марта, увидев на улице потерпевшую, преступник подбежал к ней и нанес не менее десяти ударов по голове молотком. После чего вырвал из рук женщины мобильный телефон и пытался завладеть сумкой, однако, поняв, что его действия замечены другими людьми, выбросил телефон и пытался убежать.

Через 5 минут преследования преступник был задержан патрульной полицией.

19 марта задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 ("Незаконченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений") и ч.1 ст.187 ("Разбой") УК Украины.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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