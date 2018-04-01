1 апреля в Украине, как и во многих других странах, отмечается День смеха. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых.

Как отмечают 1 апреля в разных странах

Во Франции кондитеры выставляют в этот день огромных шоколадных рыб, а дети (и некоторые взрослые) пытаются незаметно прикрепить к спинам друг друга бумажных рыбок.

В США популярной шуткой остается брошенный на дорогу привязанный бумажник, и когда кто-то из прохожих попытается его поднять, затаившийся шутник потянет за веревочку. Также есть розыгрыш с листом бумаги, который цепляется сзади с надписью "Жду пинка".

Также американцы любят делиться с соседями невероятными выдуманными новостями, якобы увиденными по ТВ или прочитанными в газете. А СМИ не отстают, публикуя в этот день множество веселых фейков.

Кроме того, мамы часто готовят что-нибудь, что оказывается несъедобным – например, пирог с ватой.

В Германии любят отправлять детей за чем-нибудь несуществующим – например, в аптеку за птичьим молоком, кукушкиным маслом или комариным жиром.

Подобным образом шутят и в Финляндии: отправляют доверчивых детишек взять что-то нереальное у соседей, а те, в свою очередь, могут сказать, что уже отдали это другим соседям, и посоветовать сходить к ним. Так можно ходить до тех пор, пока кто-нибудь не откроет детям глаза на то, что это шутка.

Шотландцы часто подкладывают на стулья близким друзьям и родным пластмассовые кнопки, а также стараются незаметно привязать другим людям сзади "хвосты" из цветных ленточек пониже талии.

История Дня смеха

Откуда именно пошел это праздник, точно неизвестно. Есть лишь несколько теорий о его происхождении. Так, есть гипотеза, которая связывает празднование Дня смеха с весенним равноденствием по Григорианскому календарю. Некоторые исследователи усматривают в обычае обманывать в этот день других людей намек на слишком переменчивую апрельскую погоду.

Также известно, что древние римляне в апреле отмечали праздник в честь божества смеха (Risus). Праздник отмечался в том числе различными розыгрышами.

В исландских сагах говорится, что обычай обманывать 1 апреля существует с очень давних времен и введен самими асами, то есть богами.

Также есть гипотеза о связи праздника с тем, что во Франции в 1564 был введен новый календарь, который передвинул Новый год с 25 марта на 1 января. Но многолетняя привычка никуда не делась, и некоторые люди продолжали отмечать Новый год и обмениваться подарками в последний день новогодних праздников - 1 апреля. Остальные смеялись над ними и называли "апрельскими дураками".

В Англии и британских колониях Григорианский календарь ввели 1572 году, а в Шотландии - 1600. В этих краях праздник назвали Днем всех дураков. Вскоре колонисты принесли с собой эту традицию в Северную Америку и Австралию.

Кроме того, известно, что в 1539 году в этот день один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения первого апреля. А первое прямое упоминание праздника случилось в 1686 году, когда Джон Обри упомянул "Праздник дураков". Через десять лет несколько лондонцев пытались разыграть людей, призывая их на "мойку львов" в Тауэр.

В Украине праздник называли лживым днем или Марией-лгуньей - одним из народных прозвищ святой Марии Египетской, день чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В этот день девушки обманывали людей, чтобы верховодить будущим мужем.

А в настоящее время столицей смеха 1 апреля становится Одесса, где уже много лет проходит праздник "Юморина".

В 2018 году "Юморина" пройдет с традиционным Парадом юмора на Дерибасовской, фестивальными локациями возле Дюка и в Госаду, а также масштабным международным фестивалем клоунов и мимов "Комедиада". Праздник пройдет под лозунгом "Одесса для всех - все для Одессы".

Лучшие шутки на 1 апреля

Есть множество способов подшутить над окружающими. Но главное – иметь чувство меры и помнить, что шутка ни в коем случае не должна как-либо навредить жертве, испортить ее имущество или оскорбить ее.

Домашних можно разыграть множеством способов. Например, в тюбик зубной пасты заправить вместо нее сметану. А зубной пастой вместо крема намазать и склеить печенье.

Также можно тайком поменять содержимое сахарницы и солонки.

Один из популярных розыгрышей – это поменять в шкафах местами вещи членов семьи – например, детские вещички и игрушки положить в комод папы вместо его одежды. Но этот розыгрыш стоит применять только в том случае, если утром никто не спешит на работу.

Можно подшутить над домашними, приготовив фальшивую яичницу. Вместо белка положите на тарелку йогурт, а желток изобразите из половинки консервированного абрикоса. А нарезанные соломкой яблоки можно выдать за картошку фри.

Розыгрыш для тех, кто готов заняться уборкой последствий. В кастрюльку наливается вода, закрывается сверху листом бумаги, переворачивается вверх дном, ставится на ровный стол, бумага вытаскивается. Вода из кастрюли, плотно прилегающей к поверхности стола, при этом не вытекает. Рано или поздно кто-то попробует убрать кастрюлю на место...

Как вариант, то же самое делается со стеклянной банкой, наличие в которой воды будет сразу видно жертве, и ей придется поломать голову, как убрать банку без последствий.

Еще одна забавная шутка делается в помощью пластиковых игрушечных глаз, так называемых Googly Eyes. Их, например, можно наклеить на абсолютно все продукты и упаковки в холодильнике или в шкафчике с косметикой.

Также можно заняться одеждой потенциальной жертвы. Например, взять несколько пар ее носков и прошить по центру. Или зашить горловину и рукава у свитера. Или осторожно, пока ваш разыгрываемый спит, крупными стежками пришить вокруг него одеяло к простыне.

Розыгрыш для коллег: сделайте на стекле кляксу из клея ПВА, аккуратно снимите ее с помощью лезвия или канцелярского ножа и положите на клавиатуру ноутбука жертвы.

Также можно обычным скотчем заклеить низ мышки коллеги, который будет некоторое время недоумевать, почему она не работает. Более изощренный способ – переподключить мышки соседних компьютеров друг к другу. Сейчас, когда многие пользуются беспроводными мышками, это будет еще сложнее сразу заметить: нужно только поменять местами ресиверы. Как результат, обе жертвы увидят на мониторах, что "их мышь" делает совершенно не то, что нужно.

Еще пара розыгрышей коллег для неленивых людей с кучей свободного времени. В отсутствие потенциальной жертвы можно уставить весь ее стол и пространство вокруг пластиковыми стаканчиками. Или можно завернуть все вещи на рабочем столе и рядом в бумагу или фольгу.

Поздравления с 1 апреля в стихах и открытках

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб — улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

Мы для 1 апреля

Приготовим шутки впрок,

Чтоб в День смеха с нами каждый

От души смеяться мог.

Смехом, шуткой будем с вами

Жизнь друг другу продлевать,

Я желаю, чтобы каждый

Смог кого-то разыграть.

Я желаю, чтоб день смеха

Нам добавил позитива,

Чтобы каждый улыбался,

Чтобы каждый был счастливым.

Розыгрыши, смех и шутки,

И повсюду прибаутки.

Это смеха день настал,

Смех на целый день пристал.

Поздравляю всех вас я,

Всем улыбок и добра.

Смех продляет жизнь, друзья,

Хохочите до утра.

Шуточные смс на 1 апреля

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