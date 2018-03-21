Национальный банк изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки 2015-2017 годы. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как оказалось, переводы украинских работников из-за границы значительно больше, чем считалось ранее.

Так, в 2015-2017 годах оценки объема платежей из основных стран-партнеров оказались заниженными из-за ряда факторов.

К такому выводу пришли в Нацбанке после того, как регулятор получил возможность осуществить более точные оценки объема частных денежных переводов в Украину благодаря появлению новых данных о трудовой миграции из Украины на основе опроса Государственной службы статистики, а также по объемам частных денежных переводов в Украину, оцененных центральными банками Польши и России.

Например, если по предварительным оценкам НБУ, объем переводов из Польши в Украину официальным и неофициальным каналам составил 1,35 млрд долларов в 2017 году, то по последним оценкам НБУ на основе данных Национального банка Польши эта сумма была выше более чем в два раза - 3,1 млрд долларов.

На основе обновленной методики Национальный банк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года.

Как следствие, их оценки увеличены:

в 2015 году - на 1,8 млрд долларов до 7 млрд долларов;

в 2016 году - на 2,1 млрд долларов до 7,5 млрд долларов;

в 2017 году - на 2 млрд долларов до 9,3 млрд долларов.

Соответственно, это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса:

в 2015 году - с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП;

в 2016 году - размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП;

в 2017 году - размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

Таким образом можно констатировать, что денежные переводы мигрантов имеют гораздо больший эффект для стабильности национальной валюты чем прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году были всего на уровне 1,8 млрд долларов.

Как сообщала "Страна", украинские заробитчане перечислили из Польши около 100 миллиардов гривен в 2017 году.

Напомним также, что недавний опрос показал высокое влияние заробитчан на экономику Польши.