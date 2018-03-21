Шотландского блогера Маркуса Мича признали виновным в разжигании ненависти за ролики с его мопсом Будду, который показывает нацистское приветствие.

Об этом сообщает Motherboard.

Процесс над 30-летним видеоблогером длится два года, но окончательный приговор вынесут только в апреле 2018 года.

Мича арестовали в мае 2016 года, когда на YouTube начал расходиться ролик с псом, который смотрит видео с Адольфом Гитлером и вскидывает лапу на словах "Зиг хайль!". Пользователи жаловались на недопустимое содержание видео, которое набрало более трех миллионов просмотров.

В полиции начали расследование, а руководство YouTube ограничило доступ к оригинальному видео как к "неприемлемого контента". Суд над шотландцем начался только в 2017 году: полиция признала его ролики оскорбительными, а блогер говорил, что снимал их для своей девушки.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше задержали организаторов празднования дня рождения Гитлера.

Также в Австрии мужчина застрелил двух соседей из фургона с надписью "Хайль Гитлер".