Ожидающие в апреле появления на свет третьего ребенка британские принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон создали веб-страницу будущего малыша. Об этом сообщает ТСН.

Страница royal.uk/baby размещена на официальном веб-сайте королевской семьи. Название нового ресурса - "Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских".

На странице обещают поделиться новостями о рождении, как только они станут доступны в аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter.

Ранее в сети уже высказывались предположения по поводу пола будущего ребенка. Сначала обсуждали, что Кейт ждет еще одну девочку. Однако в начале марта герцогиня на двух официальных мероприятиях появилась в синем наряде. После этого королевские наблюдатели высказали мнение, что возможно родится мальчик.

Кроме того, поклонники семьи делают ставят ставки на то, как пара назовет своего третьего ребенка. Артур и Генри стали популярным выбором для мальчика, а Мэри, Алиса и Виктория - основными вариантами для девочки.

Ранее "Страна" писала о том, что СМИ обсуждают напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Также вышел первый тизер фильма об истории любви принца Гарри и актрисы Меган Маркл.