На трассе между Запорожьем и Днепром произошла перестрелка между полицейскими, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение, пишет издание "Правда".

Инцидент произошел 20 марта на выезде из Запорожья в сторону Днепра. По предварительной информации, правоохранители с бойцами спецподразделения МВД "Корд" производили задержание по подозрению в получении взятки сотрудника патрульной полиции, который якобы потянулся к пистолету, из-за чего задерживающие применили табельное оружие.

В данный момент раненый полицейский находится под охраной в 5-й городской больнице Запорожья.

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