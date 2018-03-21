Комитет Рады рассмотрит представление на арест Савченко завтра рано утром
Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко на заседании в четверг, 22 марта.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
"По обращению Генерального прокурора Украины заседание комитета будет проводиться 22 марта 2018 года в 8 час. 30 мин.", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вопросом в повестку дня этого заседания регламентного комитета является рассмотрение представления Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.
Ранее "Страна" сообщала, что Савченко подала иск в Верховный суд об отмене исключения из комитета по нацбезопасности.
Также опубликован полный текст представлений на народного депутата Надежду Савченко