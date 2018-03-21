Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко на заседании в четверг, 22 марта.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"По обращению Генерального прокурора Украины заседание комитета будет проводиться 22 марта 2018 года в 8 час. 30 мин.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вопросом в повестку дня этого заседания регламентного комитета является рассмотрение представления Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко подала иск в Верховный суд об отмене исключения из комитета по нацбезопасности.

Также опубликован полный текст представлений на народного депутата Надежду Савченко