Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую накануне исключили этого комитета, пришла на заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Напомним, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета народного депутата Надежду Савченко.

Об этом пишет УНН.

Члены комитета встретили ее спокойно.

Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко подала административный иск в Верховный суд Украины о признании недействительным и отмене постановления Верховной Рады об исключении ее из комитета национальной безопасности и обороны.

Как сообщала "Страна", регламентный комитет ВР собирается утром 22 марта перед пленарным заседанием парламента рассмотреть представления Генпрокурора на Савченко. Нардеп Антон Геращенко опубликовал представления Генпрокуратуры в парламент - на снятие с летчицы неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности. В документах впервые изложены подробные претензии к Савченко и подробности о "военном перевороте", который она якобы готовила