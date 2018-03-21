Глава Минздрава Ульяна Супрун сменила прическу. Фото
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пришла на сегодняшнее заседание Кабмина с обновленной прической. Об этом пишет издание "Вести".
Ранее у и.о. министра были длинные волосы, которые чиновница практически всегда носила распущенными. А вот теперь у Ульяны Супрун новая прическа, похожая на удлиненное каре.
Фото: МОЗ
Фото: Вести
Других изменений во внешнем виде и.о. МОЗ журналисты не заметили. На заседании Кабинета Министров мина она была в строгом костюме темного цвета.
Ранее "Страна" писала о том, что и.о главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила об отмене талоновв больницах, а также МОЗ отменяет другие устаревшие формы первичной учетной документации.
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