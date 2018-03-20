Мировую политику сотрясает мощный скандал. Британскую компанию "Кембридж Аналитика" обвиняют в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, манипулируя избирателями с помощью IT-технологий и воруя в соцсетях их персональные данные.

Впервые об этой компании заговорили еще в 2017 году – когда Трамп неожиданно для всего мира выиграл выборы в США. Тогда журналисты нашли связь между Cambridge Analytica и функционерами команды нового президента.

А на днях западные СМИ выпустили несколько новых расследований. Они проливают свет на работу этой компании – причем на этот раз журналисты ссылались не на анонимные источники, а реальных работников "Кембридж Аналитики".

Вслед за публикациями последовали громкие увольнения. А заодно и рухнули акции Facebook, который, согласно обвнениям, допустил утечку персональных данных 50 миллионов американцев. Причем, как считают бывшие разведчики и специалисты по кибер-безопасности, эта социальная сеть могла быть в курсе того, что происходит.

Скандал уверенно выходит на уровень международного: "дырками" Facebook серьезно занялись в Евросоюзе. "Страна" разбиралась, как с помощью этой соцсети манипулировали голосами избирателей по всему миру.

Человек, который видит нас насквозь

Британской The Guardian удалось взять интервью у Кристофера Вейла – сотрудника "Кембридж Аналитики", который, по его словам, разработал алгоритм работы с данными пользователей соцсетей, позволявший влиять на их политический выбор.

Вейл еще в 2013 году познакомился с инвестбанкиром Стивеном Бенноном, который позже возглавит избирательный штаб Дональда Трампа. Беннон и его партнер – британский миллиардер Роберт Мерсер – были ярыми сторонниками Brexit. И кандидатура молодого канадского айтишника Вейла заинтересовала их именно в этом ключе: продвинуть в массы идею выхода Британии из Евросоюза.

Беннон и Мерсер познакомили Вейла с руководством "Кембридж Аналитики", в которой канадец начал работать. По данным издания, его гомосексуальная ориентация сыграла в этом не последнюю роль: будущий помощник Трампа считал, что геи быстрее схватывают новое.

Идея Вейла не кажется революционной - он предложил применить привычный коммерческий микротаргетинг в политических целях. Но, чтобы использовать данные на избирателей, нужно было их получить.

Подобным массивом персональных данных владеют только две корпорации – Google и Facebook. И если первый хранит данные пользователей в закрытом доступе, то у второго они считываются куда проще.

"Взлом" Facebook

Чтобы получить доступ к миллионам американцев, зарегистрированных в Facebook, "Кембридж Аналитика" воспользовалась армией платных ботов - людей, которые зарабатывают по нескольку долларов, просто кликая на ссылки или заполняя анкеты. Накручивая таким образом просмотры или расширяя клиентскую базу ресурсам, которые в этом нуждаются.

Тем более, что это войско уже стояло под знаменами сервиса Amazon Mechanical Turk. Он мог в короткие сроки мобилизовать несколько сотен тысяч "бойцов". Ими и воспользовалась британцы. 270 тысяч наемных ботов должны были войти в Facebook через специальное приложение и заполнить психологическую анкету о себе.

Причем, напишут ли они там правду или полную чушь – никто не собирался проверять (тем более, для психологов и "чушь" - тоже показатель характера). Главное было в другом: это приложение требовало согласия на доступ к списку друзей, предпочтениям и прочей личной информации. А это уже позволило "Кембридж Аналитике" получить систему разветвленных связей между людьми, примерную картину их убеждений и тому подобного.

В целом 270 тысяч "ботов" обеспечили срез из 50 миллионов жителей США. Причем за вполне подъемную сумму – по доллару-два каждому чернорабочему сетевых войн. Потратив порядка 400 тысяч долларов, британцы получали доступ к огромной социологической базе.

Идею такого приложения выдвинул выходец из России Александр Коган, профессор Кембриджского университета. Он запустил его еще раньше, собрал внушительный массив данных и продал их "Кембридж Аналитике" (что заставило западные СМИ писать о "русском следе" при вмешательстве в выборы, к которому мы еще вернемся).

Позже, как сообщает The Guardian, Facebook предупредил владельцев подозрительного приложения, что подобный сбор персональных данных – а тем более их перепродажа - незаконны. Те пообещали удалить данные, и история, судя по всему, была замята. Репутационный удар Марку Цукербергу был не нужен.

Но он произошел после публикации вышеуказанной статьи. После чего Facebook запоздало заблокировал аккаунт "Кембридж аналитики" - через несколько лет его "успешной работы".

Удар по Цукербергу

После выхода информации The Guardian акции Facebook обвалились на 4%. Паника объяснима. Если крупнейший в мире банк персональных данных допускает столь серьезные утечки, то это или сговор, или вопиющая некомпетентность.

На этом скандале Марк Цукерберг и другие совладельцы уже потеряли пять миллиардов долларов. Кроме того, за него взялись "соответствующие органы".

Так, расследование уже начала федеральная комиссия США по торговле, которая защищает права потребителей и занимается монополистами. Кроме того глава Facebook уже вызван комитетом британского парламента для дачи показаний о связях его компании с Cambridge Analytica.

Обеспокоились и в ЕС. Расследованием утечки данных займется Европарламент, написал его глава Антонио Тальяни. "Обвинения в недобросовестном использовании данных пользователей Facebook — это неприемлемое нарушение прав наших граждан на частную жизнь", - говорит руководитель ЕП.

Жестко отреагировали и в Еврокомиссии. Комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что данные 50 миллионов пользователей могли быть использованы для политической выгоды. Поэтому Евросоюз "использует все юридические меры" для защиты своих граждан.

Facebook же заявляет, что также занялся расследованием и хочет провести аудит Cambridge Analytica - чтобы выяснить, хранит ли все еще эта компания данные, полученные с Facebook.

"Если эта информация все еще существует, то это будет серьезным нарушением правил Facebook и неприемлемым нарушением доверия", - говорится в заявлении соцсети.

Тем временем создатель WhatsApp – мессенджера, который Марк Цукерберг купил еще в 2014 году - призвал перестать вообще пользоваться социальной сетью.

Ловля аналитика на живца

Синхронно со статьей The Guardian, появился фильм-расследование британского телеканала Channel 4. Он отправил в "Кембридж Аналитку" фейкового клиента – индуса, который якобы хочет выиграть выборы в одной из провинций бывшей британской колонии.

Встречу (и не одну) руководителей "Аналитики" с их ненастоящим клиентом записали на скрытую камеру. Общаться приходил лично директор Александр Никс.

Он довольно откровенно поведал, что компания занимается не только аналитикой "биг дата", но и в принципе любыми предвыборными технологиями, не гнушаясь черным пиаром и манипуляциями.

"Можно прислать девушек в дом оппонента, у нас есть опыт многих таких вещей ... Это просто идея. Например, мы можем привезти с собой на выходные украинских девушек ... Они очень красивые, и это очень хорошо работает", - откровенничает Никс, описывая варианты "подставы" конкурента.

Скабрезное видео потом распространяется с "правильным" таргетированием усилиями британской компании.

Никс также признался, что дважды помогал прийти к власти президенту Кении, который погряз в коррупционных скандалах. "Необязательно, чтобы какая-то вещь была правдой - главное, чтобы в нее верили", - подытожил Никс, которого после выхода материала срочно отправили в отставку.

Но компании это не помогло: на нее уже подали в суд инвесторы Facebook, которые теряют деньги на дешевеющих акциях.

"Рука Лондона"

Из запутанной истории "Кембридж Аналитики" становятся ясными несколько важных моментов.

1. Если Трамп и манипулировал выборами в США, как утверждают его оппоненты – то делал он это руками не россиян, а британцев. Единственный "русский след" - это профессор российского происхождения Коган, который, как говорилось выше, продал технологию сбора данных "кембриджским аналитикам" еще в 2014 году.

Трампа же на высокий пост явно помогали двигать те британские силы, которые позже пролоббировали "Брексит". На фоне уже известной нам информации влияние Москвы на выборы в США начинает выглядеть просто смехотворным.

Тем более после признаний британского политтехнолога, который заявил, что "проводил выборы" в нескольких странах мира, сопровождая их откровенно манипуляционными кампаниями.

Отметим также, что использование зарубежных компаний вроде "Кембридж аналитики" на выборах вообще запрещено законодательством США. Таким образом вместо "руки Москвы" в юридическом поле может появиться "рука Лондона". Была бы политическая воля.

2. Никакие хакеры или бот-фермы не способны так манипулировать общественным мнением в США и Европе, чем контролирующий огромную аудиторию Facebook – или те, кто правильно воспользовался его возможностями.

Следствию еще предстоит разобраться, намеренно или случайно была допущена утечка персональных данных из главной в мире социальной сети. Но то, что авторитет детища Цукерберга впервые так сильно пошатнулся – неоспоримый факт. И, возможно, теперь Facebook начнут обвинять в "шпионаже" не только на территории Китая, но и в лояльной ранее Европе.

И здесь опять не стоит винить Дональда Трампа. Ведь когда подобные технологии использовались при Обаме, никто особенно не возражал, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский:

"Внимательные наблюдатели не могли не заметить того, что если штаб Трампа и использовал данные пользователей "Фейсбука", собранные через приложение, то не в большей степени, чем обладавший массивными базами данных штаб Барака Обамы при его переизбрании в 2012 году.

Как именно команда Обамы собрала огромное количество данных о потенциальных сторонниках, документально не зафиксировано. Но в глубоком исследовании технического аспекта этой кампании, которое провел Саша Иссенберг, говорилось о том, как "протоколы целевого обмена данными" прочесывали "Фейсбук", сеть сторонника Обамы, в поисках друзей, которых штаб хотел зарегистрировать, мобилизовать или убедить.

Для этого пришлось бы использовать то же средство платформы "Фейсбук" для разработчиков (закрытое в 2015 году), которое позволяло приложениям получать доступ к профилям друзей пользователя - с согласия пользователя, как постоянно подчеркивает руководство "Фейсбука"".

Также Бершидский призывает не переоценивать возможности "Кембридж Аналитики". По его словам, даже обладая уникальными данными о каждом избирателе, нереально достучаться до каждого из них с помощью электронной почты.

"Рассылка сообщений миллионам конкретных людей, минуя "Фейсбук", является более сложным и, вероятно, более дорогим занятием, чем использование собственных инструментов социальной платформы. Для получения доступа к своим огромным массивам данных "Фейсбук" требует лишь внести умеренную плату", - пишет колумнист.

По мнению Бершидского, история "Кембридж Аналитика" является отвлекающим маневром: объектом пристального внимания и, возможно, регулирования должны стать действия самого Facebook.

"Они сообщники"

Более прямолинейно в отношении соцсети высказался беглый американский разведчик Эдвард Сноуден.

Компании Марка Цукерберга не стоит делать из себя жерву обстоятельств, написал у себя в Twitter бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США.

Сноуден давно критикует соцсеть за шпионаж и продажу персональных данных. В том же ключе он прокомментировал и скандал с утечкой информации о 50 миллионах пользователей.

"Facebook зарабатывает деньги, используя и продавая интимные подробности о частной жизни миллионов людей, которые далеко за пределами тех скудных деталей, которые вы добровольно публикуете", - заявил бывший разведчик.

"Они (Facebook - ред.) не жертвы. Они - сообщники (c "Кембридж Аналитикой" - ред.). Компании, которые зарабатывают деньги, собирая и продавая подробные данные о частной жизни, когда-то были четко описаны как "разведывательные компании".

Их ребрендинг к качестве "социальных медиа", является самым успешным обманом с тех пор, как военный департамент стал министерством обороны", - заключил Сноуден.

Facebook - это лишь верхушка айсберга цифровой слежки за людьми, говорят в организации Privacy International, которую цититует "Би-би-си". Можно удалить аккаунт в этой соцсети, но пользование тем же смартфоном делает вас практически беззащитным перед заказчиками, готовыми скупать массивы персональных данных.

"Сейчас уделяется много внимания защите ваших личных данных от третьих лиц, но ваши данные используются повсеместно", - говорит представитель организации.

"Многие приложения на вашем смартфоне имеют доступ к информации о том, где вы находитесь, к вашей телефонной книге и так далее. Так что теперешний скандал - лишь верхушка айсберга", - подчеркивает представитель Privacy International.