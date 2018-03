Во вторник, 20 марта, первая леди США Мелания Трамп, которая недавно помирилась с супругом, провела в Белом доме круглый стол по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщает журнал Vanity Fair.

Для важной встречи с представителями компаний Amazon, Facebook, Google, Twitter миссис Трамп выбрала костюм Calvin Klein и блузу цвета фуксии. Яркие лодочки завершили элегантный образ Мелании.

Также Мелания сделала яркий макияж в цветовой гамме маджента.

Фото: twitter.com/FLOTUS

Фото: twitter.com/FLOTUS

Фото: twitter.com/FLOTUS

"В роли Первой леди я получаю много писем от детей, которые подвергались издевательствам или чувствуют угрозу в социальных сетях. Я знаю, что каждая из ваших компаний и групп уже много лет работает над этими вопросами, и я с нетерпением жду, чтобы узнать о прогрессе и задачах на будущее", - отметила Мелания.

“In my role as First Lady, I receive many letters from children who have been bullied or feel threatened on social media,” Melania Trump said at a press conference. “I’m well aware that people are skeptical of me discussing this topic.” pic.twitter.com/WojzSU4IhQ