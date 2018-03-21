Синоптики прогнозируют, что с 22 по 24 марта на дорогах столицы будет гололедица. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"Завтра, 22 марта, в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8 градусов мороза, днем около 0 градусов.

23 и 24 марта синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков, на дорогах местами гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 25 и 26 марта в Киеве осадков не ожидается, лишь днем 26 марта временами дождь.

Температура воздуха 25 марта ночью составит 4-6 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла; 26 марта ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

Как сообщала "Страна", на сегодняшний день, 21 марта, синоптики также обещали в Украине метели и гололедицу.

Напомним также, что синоптик показала, куда уйдет циклон и когда в Украине закончатся снегопады.