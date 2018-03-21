После госпитализации школьников из-за предполагаемого выброса сероводорода в российском Волоколамске Роспотребнадзор заявляет, что превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в этом городе с 9 марта не выявлено. Об этом сообщает ТАСС.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области продолжается мониторинг атмосферного воздуха Волоколамского муниципального района Московской области. Всего за период 23.02.2018 - 21.03.2018 было проведено 645 исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в трех точках по восьми показателям. С 9 марта превышений гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, в атмосферном воздухе в г. Волоколамска не выявлено", - сказали в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве уточнили, что за последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Вопрос контроля за состоянием атмосферного воздуха в Московской области остается на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

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