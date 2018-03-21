В Харькове зафиксирован второй с начала 2018 года случай малярии, завезенной из-за рубежа.

Об этом передает newsroom со ссылкой на областной лабораторный центр.

Харьковчанин обратился к медикам с жалобами на слабость и температуру до 38 градусов. Его госпитализировали с подозрением на малярию и в ходе клинического дообследования этот диагноз подтвердился.

Пациент рассказал специалистам лабораторного центра, что недавно вернулся из Африки, где в связи со своей профессиональной деятельностью посещал Демократическую республику Конго и Уганду.

Сейчас житель Харькова проходит лечение, медики оценивают его состояние здоровья как среднетяжелое. По месту проживания мужчины эксперты лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и приняли меры против дальнейшего распространения болезни.

Ранее в Харьков опасную болезнь привозил гражданин Республики Камерун. 25 января мужчина почувствовал недомогание и слабость, вскоре у него появился озноб, а температура поднялась до 39 градусов. Через три дня пациент был госпитализирован в Областную инфекционную больницу, где после проведения анализов врачи поставили ему диагноз "малярия".

Как сообщала "Страна", иностранец из Гвинеи на себе привез в Харьков опасный вирус. По месту жительства больного было проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Также мы писали о том, что за 8 месяцев 2017 года от малярии в Украине умерли три человека.