Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составлял 116,578 млрд долларов, что на 2,939 млрд долларов, или на 2,6% выше показателя годом ранее.

Об этом сообщили в Нацбанке.

В четвертом квартале прошлого года валовой внешний долг сократился на 771 млн долл., или на 0,7%.

На начало текущего года внешние обязательства государственного сектора составляли 38,886 млрд долл., центрального банка - 7,438 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 211 млрд 910 млн грн. По состоянию на конец прошлого года он составлял 2 трлн 141 млрд 670 млн грн (85,62% от ВВП). В долларах это 76,31 млрд.

Как сообщала "Страна", ранее Гройсман признал, что внешний долг Украины составляет 83% ВВП.

Мы писали, что НБУ разрешил вывод из страны дивидендов за 2017 год.