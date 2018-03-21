Китай готовится ввести ответные меры на новые американские пошлины за якобы украденные в США технологии.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что китайские меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена наложить пошлины на китайские товары на сумму около $60 млрд уже на этой неделе.

Как стало известно, пошлины вводятся в качества наказания Пекина за хищение интеллектуальной собственности у американских предприятий. Советники предлагали Трампу меньшую сумму для сборов, однако президент распорядился увеличить размер пакета. Пошлины могут коснутся более 100 товаров, которые могли разработать с использованием якобы украденных Китаем технологий.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина попросила США не применять пошлины против отечественных металлургов.

Также Трамп может ввести пошлины на импорт из Китая.