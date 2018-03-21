Китай готовится ввести ответные меры на новые американские пошлины за якобы украденные в США технологии.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что китайские меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена наложить пошлины на китайские товары на сумму около $60 млрд уже на этой неделе.

Как стало известно, пошлины вводятся в качества наказания Пекина за хищение интеллектуальной собственности у американских предприятий. Советники предлагали Трампу меньшую сумму для сборов, однако президент распорядился увеличить размер пакета. Пошлины могут коснутся более 100 товаров, которые могли разработать с использованием якобы украденных Китаем технологий.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина попросила США не применять пошлины против отечественных металлургов.

Также Трамп может ввести пошлины на импорт из Китая.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!