Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", принятый Верховной Радой 20 марта. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

"В соответствии с законом, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти Украины и в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с данным законом осуществляют государственную охрану соответствующего дома). Также в государственные здания не допускаются лица со взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или воспламеняющимися твердыми веществами, пиротехническими средствами", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", по словам начальника Управления государственной охраны (УГО) Валерия Гелетея, гранат у Савченко в Раде никто не видел.

Ранее "серый кардинал БПП" Игорь Кононенко рассказал, сколько нардепов приходят в парламент с оружием.