Международный валютный фонд является противником введения в Украине так называемой налоговой амнистии. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Интерфакс-Украина.

"Действительно, МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, потому что опыт других стран показывает, что далеко не везде это сработало. Прежде чем вводить "нулевую декларацию", надо провести консультации и показать МВФ, а главное - всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете это будем вносить", - рассказал глава Минфина.

По словам Данилюка, на сегодняшний день рассматривается инициатива о внесении законопроекта о "нулевой декларации" и косвенные методы в пакете с BEPS. Однако сама "нулевая декларация" не входит в требования программы BEPS.

Александр Данилюк подчеркнул, что при принятии соответствующих изменений в законодательство важно, чтобы "нулевую декларацию" не использовали для легализации незаконных доходов перед введением прозрачного обмена налоговой информации на международном уровне, для того чтобы в последствии сохранить эти доходы и избежать ответственности за получение прибыли из-за коррупции и других нелегальных действий.

"Идею "нулевой декларации" мы поддерживаем, но сначала нужно ускорить реформу ГФС, а она сейчас продвигается не очень активно. При таких условиях введение "нулевой декларации" и косвенных методов прямо сейчас несет значительные риски: одни воспользуются этим для получения индульгенций, а против других этот инструмент будет использован для давления", - добавил министр.

Ранее "Страна" писала о намеке Данилюка на то, что Украина не будет инициировать новую программу с МВФ.

Такжа Данилюк рассказал, когда стоит ждать от ЕС кредит в 1 млрд евро.