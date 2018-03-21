На Волыни в городе Любомль патрульные избили водителя и применили к нему слезоточивый газ из-за того, что он попенял им незнание законов.

Видео с автозаправочной станции, которое фиксировалось на камеру пострадавшего мужчины, опубликовал на своем YouTube-канал Police Control.

"Полицейские снова проявили свое неуважение к гражданам, водитель упрекнул в нарушении процедуры оформления административных материалов, на что полицейский ответил хамством, начал путаться в законах и нагло светить в камеру", - говорится в подписи к видео.

Как видно в ролике, патрульный с самого начала вел себя дерзко, а в ответ на требование представиться начал светить в глаза фонарем, не реагируя на просьбы выключить свет.

К тому же полицейский на глазах у маленького ребенка силой вытаскивал мужчину из машины, применил спецсредства и несколько раз ударил его. После этого двое патрульных пытались заломать водителя, однако он высвободился и пошел в уборную, где правоохранитель не давал ему промыть глаза, заставляя надеть наручники.

В результате водителя забрали в участок, оформили протоколы за злостное неповиновение правоохранителям и мелкое хулиганство и собирают материалы для открытия уголовного дела по статье 345 Уголовного кодекса ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа").

Видео: youtube.com

В свою очередь в пресс-службе патрульной полиции Волынской области обвинили в агрессивном поведении водителя, однако не указали превышение полномочий правоохранителем. Кроме этого, в полиции уверяют, что обнародованное видео было смонтировано, но отказываются показать запись с нагрудной камеры патрульного, объясняя тем, что следствие продолжается.

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