В Киеве НСК "Олимпийский" закрыли до 6 июня
В Киеве НСК "Олимпийский" закрывает стадион с 14 апреля по 5 июня в связи с подготовкой и проведением матча финала Лиги чемпионов 2017-2018 годов, который состоится 26 мая. Об этом сообщает официальный сайт спорткомплекса.
Сообщается, что НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.
Обновленный НСК "Олимпийский" откроют 6 июня.
Как сообщала "Страна", уже стартовал прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве. Стоимость - от 70 до 450 евро.
Напомним также, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека представил нового форварда из Манчестер Сити и подвел итоги Лиги чемпионов.
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