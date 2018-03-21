В Киеве НСК "Олимпийский" закрывает стадион с 14 апреля по 5 июня в связи с подготовкой и проведением матча финала Лиги чемпионов 2017-2018 годов, который состоится 26 мая. Об этом сообщает официальный сайт спорткомплекса.

Сообщается, что НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.

Обновленный НСК "Олимпийский" откроют 6 июня.

Как сообщала "Страна", уже стартовал прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве. Стоимость - от 70 до 450 евро.

Напомним также, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека представил нового форварда из Манчестер Сити и подвел итоги Лиги чемпионов.