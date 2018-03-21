ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на трассе Киев-Одесса в среду, 21 марта. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

"На трассе Киев - Одесса, двигаясь в сторону Киева, в селе Саливонки, на скользкой дороге, слетела с трассы и перевернулась маршрутка с пассажирами. Существенно никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" писала, что синоптики обещают снег по Украине 21 марта, на дорогах сохраняется гололедица. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Также мы сообщали, что в Киеве водитель Peugeot врезался в пассажирский автобус, потому что не заметил.

А на Днепропетровщине в огненном ДТП погибли трое взрослых и младенец.