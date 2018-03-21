Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается покинуть должность, он не войдет в состав нового правительства, формируемое президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает RTVI, ссылаясь на источники, близкие к МИД.

Сообщается, что Лавров хочет уйти с занимаемой должности на протяжение последних лет.

Он стал министром в 2004 году и испытывает некоторую усталость. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.

"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет", – говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

При этом сам Лавров может занять почетную должность, например, в Совете безопасности России.

Сергей Лавров возглавляет МИД с 9 марта 2004 года. В 1994-2004 годах он был постоянным представителем России в ООН.

Как сообщала "Страна", Путин поручил изучить список Собчак о помиловании 16 человек, в котором есть Сенцов и Кольченко.