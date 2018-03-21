После того, как донецкий Шахтер и киевское Динамо вылетели из еврокубков, позиции Украины в национальном рейтинге УЕФА остались без изменений.

Наша страна уверенно занимает восьмую строчку, набрав 41,133 балла. Бельгия, которая идет на 9 месте (38,500 баллов) тоже потеряла все свои команды в еврокубках и не сможет никак нас опередить.

А вот Португалия, которая занимает 7 позицию (46,915 баллов) теоретически может увеличить отрыв от нас. Спортинг вышел в 1/4 Лиги Европы, где сыграет с мадридским Атлетико.

Таким образом, Украина в сезоне 2018/2019 выставит две команды в Лиге чемпионов и три команды в Лиге Европы.

Рейтинг УЕФА. Топ-20 европейских футбольных ассоциаций

Фото: championat.com

Напомним, что национальный коэффициент представляет собой сумму среднего значения за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне) и результатов предыдущих четырех сезонов. Если две ассоциации будут иметь одинаковый коэффициент, более высокое место займет страна с более высоким коэффициентом за последний сезон.

Рейтинги обновляются после каждого раунда клубных соревнований под эгидой УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА назвали точное расписание четвертьфиналов Лиги чемпионов.