Жена мэра Киева Наталья Кличко в соцсети рассказала, как она готовится к предстоящему сезону бикини. Как выяснилось, 44-летняя мать троих детей предпочитает не только упражнения в спортзале, но и здоровые завтраки.

В Instagram Наталья Кличко поделилась с пользователями соцсети рецептом полезного смузи. Жена мэра опубликовала видео, в котором на английском языке рассказывает из чего она делает полезное блюдо и пожелала всем хорошего дня.



Согласно рецепту Натальи Кличко, для стройнящего смузи нужна клубника, папайя, банан, кокосовое молоко и миндальное масло.