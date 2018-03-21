Министр юстиции Македонии Билен Сали подал в отставку из-за давления общественности на фоне дела о смертельном ДТП с 4-летним малышом. Об этом сообщает The Associated Press.

Свое решение чиновник объяснил тем, что у населения уменьшилось доверия к судебной власти.

4-летний Эльмир Али умер от травм через неделю после того, как попал под машину в северном городе Куманово. Это случилось в июне 2016 год после ссоры между отцом малыша и водителем автомобиля.

Водитель автомобиля сказал, что не собирался сбивать мальчика и ускорился на своем автомобиле, чтобы убежать от отца и родственников, с которыми возник конфликт.

Выяснилось, что прокурор уменьшил обвинение против подозреваемого по делу об "умышленном убийстве" на "серьезное нарушение правил дорожного движения".

Обвинение в убийстве предусматривает максимальный срок наказания, а санкция за нарушение правил дорожного движения предусматривает лишение свободы от 4 до 20 лет.

Как сообщала "Страна", премьер Словакии Фицо ушел в отставку после убийства журналиста.

Также напомним, что премьер-министр Словении подал в отставку из-за забастовок учителей и госслужащих.