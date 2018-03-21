Кабинет министров увеличил ежегодные премии имени Вячеслава Черновила, Ивана Франко, Максима Рыльского и Леси Украинки до 10-20 тысяч гривен.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, пишут "Украинские новости".

В частности, Кабмин увеличил премию им. Вячеслава Черновила (за лучшую публицистическую работу в области журналистики) с 5 тыс. до 20 тыс. гривен, им. Ивана Франко (в области информационной деятельности) с 2 тыс. до 10 тыс. гривен в каждой из 4 номинаций, им. Леси Украинки (за литературно-художественные произведения для детей и юношества) с 10 тыс. гривен до 20 тыс. гривен в 4 номинациях.

Премия им. Максима Рыльского писателям и поэтам за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов языками народов мира увеличена с 10 тыс. до 20 тыс. гривен.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что выплата следующих премий будет обеспечиваться за счет ассигнований, предусмотренных Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания.

Решение принято с целью повышения престижа государственных премий, поощрения журналистов, авторов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений, творческих коллективов театра и кино к созданию новых оригинальных произведений.

Ранее "Страна" сообщала, что "Вова песика убив. Хто осудить Вову?". Что пишет для детей Лариса Ницой и другие "патриотические" литераторы.

Также у Порошенко назвали лауреатов премии "Украинская книга года".