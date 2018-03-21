В Украине запретили оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Такое решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 21 марта, передает "112 Украина".

Изменения внесены в постановление "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины".

В частности, правительство исключило положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.

Уточняется, что решение приняли, поскольку подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

Известно, что в 2017 году Миграционная служба выдала 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов.

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