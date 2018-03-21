Сегодня, 21 марта, на базу сборной России по футболу, которая готовится к товарищеским поединкам против Франции и Бразилии прибыл допинг-офицер WADA.

Об этом сообщает портал Чемпионат.

Допинг-офицер прибыл в расположение сборной в 07.30 по киевскому времени, и сама проверка проходила более 5 часов.

Из-за столь длительной процедуры тренировка команды в Химках началась с опозданием.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о прохождении процедуры допинг-контроля 10 игроками команды.

"Часть команды была разбужена ранним утром стуками в дверь. Это был инспектор допинг-контроля. 10 футболистов забрали на допинг-контроль крови и мочи. Учитывая, что инспектор был только один, процедура затянулась более чем на пять часов. Обычно их приезжает двое-трое и все проходит гораздо быстрее. Тренировку задержали на полтора часа. Сильно ли повлияло это на сегодняшнее расписание? Сборная такой же организм, как любая другая организация. Конечно повлияло. Придется отменить какие-то процедуры: восстановительные, лечебные и другие.

С сентября прошлого года футболисты, играющие в РФПЛ, сдали около 500 проб. Сегодня к ним добавилось еще 20. Все эти футболисты входят в расширенный список сборной, так что все они уже сдавали по 10-12 проб. Они проверены настолько, что дальше некуда. Кто конкретно сегодня сдавал? Можно назвать любого из сборной России. Они тестируются на одинаковых условиях, не надо искать подводные камни", - заявил Безуглов.

Ранее "Страна" сообщала, что в ФИФА недовольны утечкой информации по допингу российских футболистов.

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