Внефракционный нардеп Надежда Савченко пытается через суд обжаловать решение Рады об исключении ее из состава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я подала административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", - написала она.

Савченко считает, что вышеуказанное постановление является незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - указала она.

Фото: facebook.com

15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В пояснительной записке к документу авторы указали на то, что Савченко встречалась с главарями так называемых "ДНР"/"ЛНР", а также то, что нардеп участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, которая относится к государственной тайне.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко обвинила власти в "кровавой торговле" на Донбассе.

Также дважды захватить Раду и дважды убить Порошенко. Что написано в новых документах по делу "заговора Савченко".