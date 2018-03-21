Папа Франциск провел в Ватикане предсинодальную встречу с участием молодежи со всего мира, перед 15-й Генеральной ассамблеи Синода Епископов, который будет посвящен молодежи и призванию. Во время встречи он отвечал на вопросы семинаристов. Свой вопрос задал и будущий священник из Украины.

Об этом пишет The Boston Pilot.

Юлиан Вендзилович, семинарист в Свято-Духовной семинарии во Львове, спросил папу о том, как молодой священник должен судить, какие части современной культуры приемлемы, а какие нет. Он привел в пример татуировки.

"Не бойтесь татуировок", - ответил папа, отметив, что на протяжении веков христиане в Эритрее и другие делали татуировки креста.

Он отметил, что могут быть излишества, но татуировка является признаком принадлежности и, если спросить молодого человека о его татуировке, то это может стать отличным началом диалога о приоритетах, ценностях, принадлежности. Также это способ приблизиться к культуре молодежи.

В предсинодальной встрече принимали участие около 300 молодых людей, в том числе и не исповедующих католичество.

Напомним, что власти Ватикана разрешили провести первый в истории Святого престола хакатон.

Как сообщала "Страна", папа римский Франциск I заявил, что просит Князя мира о том, чтобы в Украине замолчало оружие.