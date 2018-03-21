Оболонский райсуд Киева разрешил допросить в качестве свидетелей по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-командующего ВМС Украины Юрия Ильина, бывших охранников Януковича Константина Кобзаря и Сергея Бернацкого. Допрос должен проводится по видеосвязи из России, но не в рамках процедуры международно-правовой помощи. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить частично. Допросить Бернадского, Шуляка, Кобзаря, Азарова и Лебедева на тех же условиях, что и свидетеля Оксану Медиеву, без привлечения каких-либо органов Российской Федерации, поскольку ходатайство о международно-правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям тех соглашений, которые были подписаны между Украиной и РФ", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании во вторник, 20 марта.

Суд предложил допросить этих свидетелей 27, 28 и 29 марта.

При этом адвокат Виталий Сердюк указал, что 28-29 марта он и его коллеги могут находится в Германии по делу о собственной защите от преследований власти за свою "правозащитную деятельность".

Как сообщала "Страна", украинский суд впервые по скайпу допросит свидетельницу "Корсуньского погрома" из Крыма по делу о госизмене Януковича.

Напомним также, что ГПУ отправила по трем адресам повестки на допрос Виктору Януковичу.