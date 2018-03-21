В среду, 21 марта, депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", спикер Андрей Парубий несколько раз ставил его на голосование и предлагал разные варианты – от принятия законопроекта в первом чтении до возвращения документа инициатору. Однако ни одно из предложений спикера не нашло поддержки у народных депутатов и не собрало 226 голосов парламентариев, необходимых для положительного решения.

Присоединение Украины к Конвенции могло гармонизировать процедуру усыновления детей иностранцами с процедурами других государств-участников. Также это должно было гарантировать, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением его основных прав.

Во время обсуждения депутаты высказывали опасения о том, что детей из Украины смогут усыновлять однополые пары, а предусмотренные Конвенцией аккредитованные организации будут использовать свои полномочия для недобросовестного посредничества. Поэтому детей будут отправлять не в семьи, а в рабство.

В ответ представители парламентского комитета иностранных дел и Минюста подчеркивали, что Конвенция отдает приоритет законодательству страны-участника и усыновления однополыми парами невозможно. Однако их слова не принесли результат.

Также в зале говорилось, что Украи на к данной Конвенции пытается присоединиться в течение 17 лет.

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления была принята в 1993-м в Гааге.

Напомним, что "Страна" публиковала прямую трансляцию заседания Верховной Рады 21 марта.

Как сообщала "Страна", в 2016 году в Киеве увеличилась численность детей-сирот по сравнению с 2015 годом.