В Киеве на этих выходных, 24 и 25 марта, состоятся традиционные продуктовые ярмарки.

По традиции ярмарки продлятся два дня. Их организуют практически во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В субботу, 24 марта, приобрести натуральные продукты можно будет в:

Голосеевском районе — улица Паньковская, улица Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе — улица Ревуцкого;

Деснянском районе — улица Марины Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского), улица Лисковской (в пределах улиц Милославской и Радунской);

Днепровском районе — проспект Труда, 1-9;

Оболонском районе — улица Иорданская, 1-9;

Печерском районе — улицы Екатерины Билокур;

Подольском районе — проспект Степана Бандеры (около Куреневского парка);

Святошинском районе — улица Григоровича-Барского, 7;

Соломенском районе — проспект Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);

Шевченковском районе — улица Ванды Василевской, 1-17.

В воскресенье, 25 марта, сельхозпроизводители будут продавать свои продукты в:

Голосеевском районе — улица Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Касияна);

Печерском районе — улица Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Соломенском районе — улица Эрнста, 14а;

Святошинском районе — бульвар Академика Вернадского, 79;

Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.

Ранее "Страна" сообщала о просроченных продуктах и "тайных кнопках" на весах выявили на продуктовых ярмарках в Киеве.

Также ярмарки в Киеве перенесли подальше от МихоМайдана.