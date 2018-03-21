Где в Киеве на этих выходных купить дешевые продукты. Адреса ярмарок
В Киеве на этих выходных, 24 и 25 марта, состоятся традиционные продуктовые ярмарки.
По традиции ярмарки продлятся два дня. Их организуют практически во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В субботу, 24 марта, приобрести натуральные продукты можно будет в:
- Голосеевском районе — улица Паньковская, улица Голосеевская, 4-10;
- Дарницком районе — улица Ревуцкого;
- Деснянском районе — улица Марины Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского), улица Лисковской (в пределах улиц Милославской и Радунской);
- Днепровском районе — проспект Труда, 1-9;
- Оболонском районе — улица Иорданская, 1-9;
- Печерском районе — улицы Екатерины Билокур;
- Подольском районе — проспект Степана Бандеры (около Куреневского парка);
- Святошинском районе — улица Григоровича-Барского, 7;
- Соломенском районе — проспект Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
- Шевченковском районе — улица Ванды Василевской, 1-17.
В воскресенье, 25 марта, сельхозпроизводители будут продавать свои продукты в:
- Голосеевском районе — улица Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Касияна);
- Печерском районе — улица Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Соломенском районе — улица Эрнста, 14а;
- Святошинском районе — бульвар Академика Вернадского, 79;
- Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.
Ранее "Страна" сообщала о просроченных продуктах и "тайных кнопках" на весах выявили на продуктовых ярмарках в Киеве.
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