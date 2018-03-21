В Киеве на этих выходных, 24 и 25 марта, состоятся традиционные продуктовые ярмарки

По традиции ярмарки продлятся два дня. Их организуют практически во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В субботу, 24 марта, приобрести натуральные продукты можно будет в:

  • Голосеевском районе — улица Паньковская, улица Голосеевская, 4-10;
  • Дарницком районе — улица Ревуцкого;
  • Деснянском районе — улица Марины Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского), улица Лисковской (в пределах улиц Милославской и Радунской);
  • Днепровском районе — проспект Труда, 1-9;
  • Оболонском районе — улица Иорданская, 1-9;
  • Печерском районе — улицы Екатерины Билокур;
  • Подольском районе — проспект Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • Святошинском районе — улица Григоровича-Барского, 7;
  • Соломенском районе — проспект Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
  • Шевченковском районе — улица Ванды Василевской, 1-17.

В воскресенье, 25 марта, сельхозпроизводители будут продавать свои продукты в:

  • Голосеевском районе — улица Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Касияна);
  • Печерском районе — улица Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • Соломенском районе — улица Эрнста, 14а;
  • Святошинском районе — бульвар Академика Вернадского, 79;
  • Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.

Ранее "Страна" сообщала о просроченных продуктах и "тайных кнопках" на весах выявили на продуктовых ярмарках в Киеве.

Также ярмарки в Киеве перенесли подальше от МихоМайдана.

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