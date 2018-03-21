Между женой британского принца Уильяма Кейт Миддлтон и невестой принца Гарри Меган Маркл нет ни враждебности, ни искренней симпатии. Об этом рассказал ведущий королевский эксперт, специальный корреспондент издания Vanity Fair по вопросам британской королевской семьи, а также автор биографии о принце Гарри Кэти Николл, комментируя слухи о недружественных отношениях между "соседками по Кенсингтонскому дворцу", пишет издание НВ.

"Я знаю, что Меган нравится общаться с Кейт и детьми. Мне кажется враждебность, о которой говорят злые языки, является лишь слухами в желтой прессе. В любом случае, я не обладаю информацией о том, что девушки не ладят между собой", - говорит эксперт.

Однако Николл все же не стала отрицать, что у Маркл и Миддлтон нет общих интересов.

"Они абсолютно разные люди, у них разные интересы. Меган очень независима и уверенна в себе. Она надеется найти друзей здесь, в Лондоне. Это не значит, что она не хочет общаться с Кейт. Просто она не хочет рассчитывать на симпатию Кейт и на то, что они станут близкими подругами. Ей хочется иметь свой круг друзей, которые будут близки ей по духу", - добавила она.

В одном из интервью Маркл назвала Миддлтон "абсолютно потрясающей".

"У нас было несколько встреч. Я очень благодарна семье Гарри за то, как они приняли меня. Кэтрин была абсолютно потрясающей!", - сообщила Маркл.

Ранее "Страна" писала о том, что вышел первый тизер фильма об истории любви принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Также Меган Маркл потеряла роль девушки Бонда из-за помолвки с принцем Гарри.