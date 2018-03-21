22 марта на большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму будет идти снег. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

На дорогах страны ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 ° мороза, в западных областях 10-15 ° мороза; днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в Крыму ночью около 0 °, днем ​​1-6 ° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью опустится до 6-8 ° мороза, днем ​​прогнозируют около 0 °.

В пятницу, 23 марта, в южной части Украины утром и днем ​​пройдет мокрый снег, местами с дождем, местами гололед, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 8-14 ° мороза, в южных областях 3-9 ° мороза, в Крыму около 0; днем от 2 ° мороза до 4 ° тепла, на Закарпатье и Крыму 3-9 ° тепла.

В Киеве 23 марта ожидается погода без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 9-11 ° мороза, днем ​​1-3 ° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 марта самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1974 году, а самая низкая ночью - на отметке 18,4 градусов мороза в 1942 году.

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