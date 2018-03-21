Нацбанк определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В список на 2018 год вошли три крупнейших государственных банка Украины: ПАО КБ "Приватбанк", ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "Сбербанк".

Такое решение принято постановлением правления центрального банка от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

К системно важным банкам Национальный банк может применять ужесточенные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк потребовал от банков всю подноготную о кредитах.

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