В Кремле заявили, что вчерашний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа получился конструктивным и деловым.

Об этом сказал пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков, передают РИА-Новости.

По его словам, Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента.

Как отметил Песков, президенты пришли к мнению, что количество проблем диктует необходимость личной встречи. При этом конкретная дата не была названа.

Также стороны поддержали идею развития сотрудничества в вопросах стратегической стабильности и борьбы с терроризмом.

Президенты обсудили ряд актуальных вопросов мировой политики. В частности, отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта в Украине. А также говорили об идее саммита США и КНДР.

По словам Путина, Москва готова содействовать процессу урегулирования на Корейском полуострове.

Напомним, что после телефонного разговора Трамп захотел встретиться с Путиным лично и обсудить Украину.

Как сообщала "Страна", советники Трампа рекомендовали ему не поздравлять Путина после выборов, а он все равно поздравил.