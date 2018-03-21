Вчера, 20 марта, национальная сборная Украины провела первую тренировку на сборах в Харькове перед товарищескими поединками со сборными Саудовской Аравии и Японии. И уже есть первые потери в нашей команде.

Форвард бельгийского Гента Роман Яремчук не принимал участия в занятиях из-за травмы. Об этом сообщает Футбол 1.

Роман Яремчук будет вынужден покинуть расположение сборной.

"После медосмотра мы поговорили с врачами и пришли к одному мнению... Подтвердился тот диагноз, что поставили мне в Бельгии: три недели без футбола, надрыв задней поверхности бедра. Нет смысла форсировать события сейчас. При всем желании невозможно сейчас выступить", - заявил Роман Яремчук.

Пропустил тренировку сборной Украины на ОСК "Металлист" и защитник Шахтера Иван Ордец. Но тут все в порядке. У него родилась дочь. К партнерам Иван Ордец присоединился вчера вечером.

Отдельно от основной группы занимался Никита Бурда, который ограничился лишь пробежкой: намотал несколько кругов по стадиону и покинул занятия раньше других. Причины индивидуального графика защитника Динамо пока неизвестны.

Напомним, что сегодня, 21 марта сборная Украины возьмет курс на Испанию, где 23 марта на муниципальном стадионе города Марбелья сыграет товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии. А со сборной Японии сыграем 27 марта в бельгийском Льеже.

Ранее "Страна" сообщала, что в новом рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 35 место.