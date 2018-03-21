Полиция установила женщину, которая накануне вечером, 20 марта, сообщила о заминировании здания Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-центр киевской полиции.

Злоумышленницей оказалась жительница одного из сел Киевской области. Звонок с сообщением о заминировании украинского парламента она осуществила, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В сообщении уточняется, что после получения анонимного звонка были обследованы помещение украинского парламента и прилегающая территория. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.

Впоследствии правоохранители установили местонахождение злоумышленницы. Женщину доставили в управление киевской полиции.

"39-летняя жительница Киевской области звонила на спецлинию 102 в состоянии алкогольного опьянения, спецприбор показал 1,4 промилле. Мобильный телефон, с которого совершен звонок, изъят. Решается вопрос об объявлении подозрения женщине за совершение правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", – говорится в сообщении.

Любопытно, что злоумышленница уже не впервые звонит в полицию с ложными сообщениями, за что ее уже привлекали к административной ответственности.

За ложное сообщение о минировании здания Верховной Рады женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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