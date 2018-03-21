В американском Остине (штат Техас) полицейские вычислили, однако не смогли взять живым серийного подрывателя.

Об этом сообщает издание KXAN.

По его информации, стражи порядка проследили за мужчиной до парковки одного из отелей городка Раунд-Рок. Там примерно в два часа ночи по местному времени они открыли стрельбу по машине подозреваемого. В автомобиле сработало взрывное устройство.

Выследить злоумышленника помогла посылка, подорвавшаяся 20 марта в одном из сортировочных отделений курьерской компании FedEx. В тот же день удалось найти еще одну подозрительную коробку. В итоге они и привели силовиков к отправителю.

Американец действовал со 2 марта. Тогда на пороге своего дома при взрыве оставленной у двери посылки погиб 39-летний афроамериканец. Через десять дней при аналогичных обстоятельствах погиб 17-летний чернокожий подросток, его мать пострадала. В тот же день серьезные травмы получила при взрыве 75-летняя латиноамериканка. В четвертом случае 18 марта пострадавшие молодые люди оказались белыми, а на взрывное устройство они наткнулись на обочине дороги в жилом районе.

За информацию о преступнике обещали вознаграждение в размере 115 тысяч долларов. Сообщалось, что произошедшее расследовалось как возможные преступления на почве ненависти.

Также до этого появилось фото подрывника.

Фото: facebook.com/CBSAustin

Ранее "Страна" сообщала, что в Техасе прогремел шестой взрыв за три недели.

Также в Техасе два человека пострадали в результате взрыва.