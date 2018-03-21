Британский посол в России Лори Бристоу отказался от участия во встрече в МИД РФ с иностранными послами о ситуации с отравлением в Солсбери экс-ГРУшника Сергея Скрипаля. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем, у посла Британии рассматривают возможность участия на рабочем уровне.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду в МИД России для разъяснения российской позиции по "делу Скрипаля".

По ее словам, "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

Как сообщала "Страна", Москва официально объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата.