В апреле-мае 2018 года численность украинцев, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, составит 15 тысяч 190 человек, на эти цели выделяется 54,9 млн грн.

Такое решение сегодня принял Кабинет министров на своем заседании, пишет "Интерфакс-Украина".

Из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи - в Национальную гвардию, 1,2 тысячи - в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча - в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,94 млн грн, из которых 32,5 млн грн – на проведение призыв в ВСУ, 14,4 млн грн - в Нацгвардию, 4,3 млн грн - в Госпогранслужбу и 3,6 млн грн - в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 617,13 грн, из них: 3,5 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы)/

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