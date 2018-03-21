В России более 20 школьников в Волоколамске госпитализированы, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения.

Заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова также сообщила, что "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода".

"Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", - сказала она.

При этом "Интерфакс" сообщает только о четырех госпитализированных. "Баллончик в школе никто не распылял. Однако с утра в городе стоял запах неизвестного нам происхождения. В школе №2 стало дурно четырем детям, для них вызвали бригаду скорой медицинской помощи и отвезли их в приемный покой", - сообщил источник в управлении системой образования администрации Волоколамского района.

Напомним, что Сенат России подключился к поискам источника вони в Москве.

Как сообщала "Страна", в России выяснили причину запаха "тухлой квашеной капусты", накрывшего Москву.