На всей территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии, будет обеспечен бесплатный доступ к интернету. Такое решение приняла Еврокомиссия. Об этом сообщает Еuronews.

На первом этапе передатчиками wifi-сигнала будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, каждый из которых сможет получить на это из бюджета Евросоюза 15.000 евро.

"Мы не будем дублировать уже существующие службы и протягивать интернет туда, где он уже есть. Но мы хотим подключить к нему всю Европу, от чего выиграет каждый регион и каждый гражданин", - сказала комиссар по цифровой экономике Мария Габриэль.

На осуществление программы «Единая сеть для Европы» в течение ближайших двух лет Европа выделит из общего бюджета 120 млн евро. Основные задачи программы - защита интересов потребителей, поощрение самообразования и общественной активности.

Уточняется, что местные власти, которые быстро подадут заявку на финансирование в рамках этой программы, смогут установить wifi-передатчики уже в мае. С этим предложением Брюссель намерен обратиться к местным властям ещё 4 раза до 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Великобритании местным жителям будут раздавать Wi-Fi в церкви.

Также мы разбирались, сможет ли 4G решить проблемы с мобильным интернетом в Украине.