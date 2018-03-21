Кабинет министров Украины сегодня разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.

Также Украина собирается разорвать еще 8 соглашений с Россией