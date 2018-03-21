Победительница Евровидения-2016 Джамала представила новый сингл "Крила" на украинском языке. Музыку к новой песне написала сама Джамала на основе стихотворения Татьяны Милимко. Об этом сообщается на официальной странице исполнительницы в Facebook.

"Песня "Крила" о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом", - говорит Джамала.

Впервые песня "Крила" была исполнена Джамалой во время финала Национального отбора на "Евровидение 2018".

Как сообщала "Страна", ранее беременная Джамала показала свое настроение в новой фотосессии.

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