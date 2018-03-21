Аэропорт "Борисполь" договорился с лоукостером Ryanair. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина, сообщает издание "Вести".

По его словам, до конца недели ожидается подписание контракта. Для остальных авиаперевозчиков в аэропорту будут снижены цены на обслуживание.

В свою очередь гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин пока не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о заходе Ryanair в "Борисполь".

"В пятницу они все озвучат", - сказал он, видимо, имея в виду представителей компании-лоукостера.

Ранее "Страна" писала о том, что Wizz Air объявила однодневную скидку на все рейсы в Польшу и обратно.

Также стало известно, что украинской авиакомпании разрешили летать из Харькова в Барселону.